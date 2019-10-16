إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نتائج مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، بعدما انتهت لجان التحكيم والتى ضمت قامات صحفية وإعلامية كبيرة من تقييم كافة الأعمال المشاركة، حيث كانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وتمنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التوفيق والنجاح لأسرة الإعلام الرياضي وكافة المهتمين بقضايا الشباب والرياضة فى مصر.

وأعلنت الوزارة فى بيان رسمي أسماء الفائزين على النحو التالى..

فى فرع صحافة الشباب .. فاز بالمركز الأول الزميل أحمد طنطاوى من مجلة أكتوبر عن موضوع بعنوان "الموهوبون فى مصر"، وحصلت الزميلة فاطمة قنديل من مجلة المصور على المركز الثاني عن موضوع بعنوان "مديرات مراكز الشباب خلية نحل فى قرى مصر" فيما حصلت الزميلة دعاء عبد العزيز من مجلة أكتوبر على المركز الثالث بموضوع بعنوان " مشروعات الشباب كلمة السر فى نجاح الاستثمار".

وشهد فرع الصحافة الرياضية العديد من الأعمال المتميزة والمنافسة القوية حيث فاز الزميل محمد مصطفى من موقع مصراوى بالمركز الأول عن موضوع بعنوان

" حلم صلاح الضائع..آلاف اللاعبين ضحية الاستثمار الوهمي"، ونال الزميل حسن السعدنى من جريدة اليوم السابع المركز الثاني بموضوع بعنوان " دوري الكنائس"، فيما حصل الزميل محمد وردة من جريدة فيتو على المركز الثالث بموضوع بعنوان " الاعيب مافيا الطب الرياضي".وتقرر منح الزميل سعيد علي من جريدة الدستور شهادة تقدير عن سلسلة حوارات " الطريق الى العالمية" وشهادة تقدير للزميل أحمد اسماعيل من جريدة الأخبار المسائي عن موضوع بعنوان " السوق السوداء لتذاكر المونديال".وفى فرع أفضل صورة رياضية .. فاز الزميل أحمد مصطفى من جريدة الوطن بالمركز الأول عن صورة متميزة لملعب قرية بني شبل بالشرقية ، وحصل الزميل حسن محمد حسن من اليوم السابع بالمركز الثاني، فيما حصل الزميل أيمن فاروق من المصري اليوم على المركز الثالث مناصفة مع الزميل فريد قطب من موقع مصراوى.فى فرع الاعلام التليفزيونى فاز الزميل أحمد عبد الهادى من قناة ltc بالمركز الأول فى مسابقة افضل مقدم برامج شاب ، ونال الزميل أمير هشام من قناة الاهلي المركز الثانى، فيما حصل الزميل فتح الله زيدان من قناة نايل سبورت على المركز الثالث.وفى مسابقة أفضل مراسل شاب فاز الزميل حسن غنيمة مراسل قناة اون سبورت على المركز الاول عن تغطيته لكأس العالم 2018 ، ونال الزميل محمد طه من قناة تايم سبورت المركز الثاني عن تغطيته لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر فيما حصل الزميل كريم أبوحسين من قناة أبوظبي الرياضية على المركز الثالث عن تقرير متميز مع مشجع الكرة فاقد نعمة البصر.وفى فرع الاعلام الافريقي وهى الجائزة التى تواكبت مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي الى جانب تنظيم بطولة امم افريقيا 2019 فقد فاز بالمركز الاول الزميلة اداه وارنجا من كينيا وذهب المركز الثاني لديفيد اوكو من نيجيريا والمركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.هذا ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار المسابقة وفقا للائحة الجائزة.من جانبه أكد الزميل الصحفي محمود شوقي المقرر العام للجائزة أنه من المقرر الاعلان عن الجوائز الخاصة خلال الحفل الرسمي والذى يتحدد موعده قريبا حيث قررت الأمانة العامة للمسابقة اهداء جائزة خاصة لأحد كبار النقاد الرياضيين تحمل إسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى وجائزة أخرى لأحد الإعلاميين الرياضيين تحمل إسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر، إلى جانب تكريم خاص ومميز لأعضاء لجان التحكيم.