اليوم.. ختام تدريبات المنتخب العربي لذوى الإعاقة لعبور المتنش

انطلقت اليوم الأربعاء التدريبات الختامية للمنتخب العربى الالمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش التى تستضيفها مدينة الغردقة بقيادة مدرب المنتخب السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط. وسوف يقوم الدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير پتسليم الدروع والميداليات لفريق المنتخب وقال شلبى ان السباحين المشاركين فى التدريبات اكتسبوا خبرة كبيرة فى السباحة فى المياه المفتوحة أثناء فترة التدريب بالبحر الأحمر المفتوحة أثناء فترة التدريب بالبحر الأحمر مؤكدا على تواصل معسكرات التدريب للسباحين استعدادا لمحاوبة عبور المانش Advertisements وقال شلبى أن معسكر السباحين سوف ينظم بشكل سنوى فى الغردقة بمشاركة 50 سباح من مختلف دول أوروبا لتكون الغردقة بديلا عن جنوب افريقيا لتدريب السباحين .



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