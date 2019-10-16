أول قرار من فايلر بعد تأجيل لقاء القمة

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة مباراة ودية يوم السبت أو الأحد القادمين بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك. القادمين بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك. وتأجل لقاء القمة لأسباب أمنية بعد أن كان مقررا إقامته يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري. أن كان مقررا إقامته يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة للدوري يوم 23 أكتوبر الجاري في البحر الأحمر.

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