أول قرار من فايلر بعد تأجيل لقاء القمة

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة مباراة ودية يوم السبت أو الأحدالقادمين بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك.
وتأجل لقاء القمة لأسباب أمنية بعدأن كان مقررا إقامته يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة للدوري يوم 23 أكتوبر الجاري في البحر الأحمر.
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