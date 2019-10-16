وقت الوصول يحسم خوض المنتخب الأوليمبي ودية أخيرة قبل بطولة أفريقيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي قد يخوض ودية أخيرة قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

2020.

قال غريب في تصريحات خاصة، إنه في حالة وصول أحد منتخبات المجموعة الثانية مبكراً

قبل البطولة، فإن المنتخب الأوليمبي قد يخوض مباراة ودية معه.

تنطلق البطولة في مصر من 8 لـ22 نوفمبر المقبل، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا.