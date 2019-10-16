أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي قد يخوض ودية أخيرة قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو2020.
قال غريب في تصريحات خاصة، إنه في حالة وصول أحد منتخبات المجموعة الثانية مبكراًقبل البطولة، فإن المنتخب الأوليمبي قد يخوض مباراة ودية معه.
تنطلق البطولة في مصر من 8 لـ22 نوفمبر المقبل، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا.
كانت هذه تفاصيل خبر وقت الوصول يحسم خوض المنتخب الأوليمبي ودية أخيرة قبل بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.