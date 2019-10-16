وزارة الشباب تنفذ "نموذج محاكاة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدأت صباح اليوم الأربعاء فعاليات نموذج محاكاة المؤتمر الدولى للأمم المتحدة للسكان والتنمية والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والذى عقد بالقاهرة عام 1994.

وشهد حفل الافتتاح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف الأفريقية 2063 يستلزم تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وتطبيقها بشكل كامل، مما يبرز أهمية تضافر كافة الجهود على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة الصحةوالسكان، أن مصر كانت ولازالت تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان، وكذلك لتقديم خبراتها المتراكمة نموذجاً يحتذى به في إطار التعاون جنوب بوجه عام، وعلى مستوى قارتنا الأم على وجه الخصوص.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن مصر حققت العديد من الإنجازات من خلال العمل الجاد، موضحةً أن مصر تتميز بقاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 - 29 تمثل نسبة 21% من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61% من السكان، ولذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحوري لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إحراز نتائج إيجابية عديدة، وخاصةً فيما يتعلق بالشباب، حيث تُعد القيادات الشابة من أهم ركائز

العمل واتخاذ القرار لاسيما في القطاع الحكومي الذي يضم العديد منهم في مناصب مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين، إضافةً إلى الاهتمام بتمكينهم اقتصادياً وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات الاقتصادية.وفي ذات الصدد أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الشباب بوزارة الصحة استطاعوا قيادة حملات صحية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وحصلت على العديد من الإشادات الدولية ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وملف السكان، وهو ما يعد استثماراً لدعم القيادة السياسية للشباب.في حين استهل وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد على رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث تؤكد اهتمام القيادة السياسية المصرية وإدراكها بأن الشباب هم ثروة الوطن والمخزون البشري الحقيقي للمستقبل والدرع الآمن لحمايته من قوي الشر والظلام.مشيرًا أن مؤتمرات الشباب التي تنظمها مؤسسة الرئاسة المصرية بصفة مستمرة واهتمام السيد الرئيس بحضور كافة محاورها هو خير دليل علي احتضان الدولة المصرية للشباب والاستماع إلي مطالبهم وأرائهم ومن ثم توجيههم والعمل علي إيصالهم إلى مواقع صنع القرار والمشاركة فيه، بما يضمن لهم السير بالوطن نحو الرقي والأمان، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة سوف تحملنا المسئولية بأن نسعي في بذل الجهد لتنفيذ جميع الأنشطة والبرامج بالمستوي الذى يليق بمكانة مصر العالمية وريادتها القارية.

وأكد أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى تدرك تماماً أهمية وضع احتياجات الشباب وتطلعاتهم في صميم الجهود