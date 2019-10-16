منتخب مصر: كوكا استكمل ودية بتسوانا مصابًا

كشف مسئولو منتخب مصر، أن أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، استكمل ودية بتسوانا أول أمس فيبرج العرب وهو مصاب.
قال مسئولو المنتخب، إن كوكا تعرض لإصابةفي الكاحل خلال اللقاء لكنه صمم على استكمال المباراة لرغبته في إثبات مستواه للجهاز الفني، حتى تم استبداله بحسام حسن مهاجم سموحة.
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