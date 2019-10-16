شوقي غريب: ودية الإعلاميين لم تحسم عودة محمد محمود للمنتخب الأوليمبي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن عودة محمد محمود لاعب الأهلي لصفوف الفراعنة لم تحسم بعد. قال غريب- في تصريحات خاصة- إن مشاركة محمد محمود في شوط كامل بودية الأهلي والإعلاميين لا تعني حسم عودته للمنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد. عودته للمنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد. تابع أنه يحتاج لمشاهدة اللاعب في مباريات أكثر قبل انطلاق البطولة للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية.

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