منتخب مصر العسكري يتعادل مع اليونان فى افتتاح بطولة العالم

تعادل منتخب مصر العسكري أمام نظيره اليوناني سلبيا دون أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم بافتتاح بطولة كأس العالم العسكري لكرة القدم والمقامة حاليا فى الصين . بافتتاح بطولة كأس العالم العسكري لكرة القدم والمقامة حاليا فى الصين . ويلعب منتخب مصر فى مجموعة تضم كلا من ( اليونان – كندا- عمان) ، حيث يلتقي منتخب كندا يوم 18 أكتوبر الجاري بالجولة الثانية.

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