سافر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إلى أمريكا، خلال الساعات القليلة الماضية. القليلة الماضية. علمت " الوفد "، أن الجنايني سافر في رحلة عمل خاصة، وسيعود خلال 48 ساعة إلى مصر من أجل متابعة المستجدات داخل اتحاد الكرة. سافر في رحلة عمل خاصة، وسيعود خلال 48 ساعة إلى مصر من أجل متابعة المستجدات داخل اتحاد الكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني يسافر إلى أمريكا.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.