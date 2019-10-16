رياضة | دي خيا يغيب عن موقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يغيب عن موقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت فرص لحاق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بمباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول صعبة للغاية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة منتخب بلاده أمام السويد.

واضطر دي خيا لمغادرة ملعب مباراة الأمس والتي جمعت إسبانيا والسويد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في الشوط الثاني لحيل زميله كيبا بديلا له بعد إصابة عضلية.

وكشفت صحيفة "الميرو" البريطانية بأن دي خيا لن يتمكن من اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد المقبلة أمام ليفربول والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالجولة التاسعة من البريميرليج.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الإسباني قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.