رياضة | جمهورية شبين يعود للتدريبات استعدادا لبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يعود للتدريبات استعدادا لبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين لخوض التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب استاد شبين، عقب الحصول على راحة أمس استعداداً لدوري القسم الثاني.

ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي محمود حميد الذي أجرى مؤخراً جراحة، بجانب إصابة المهاجم إسلام محمد الوافد الجديد من أسوان.



واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، بقيادة محمد الرشيدي، المدير الفني، على قيد 30 لاعب في قائمة الموسم الجديد واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، بقيادة محمد الرشيدي، المدير الفني، على قيد 30 لاعب في قائمة الموسم الجديد وكان جمهورية شبين قام بقيد 14 لاعبًا في القائمة الأولى، وهم: أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، ، إضافة إلى تجديد التعاقد مع أحمد الشرقاوي، وأيمن العادلي.

ويشارك في تدريبات الفريق عدد من الناشئين وهم: يوسف شعبان، وإسلام مقلد ، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، وإسلام فريد. وخاض جمهورية شبين عدد من المباريات، الودية حيث خسر أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وخسر اليرموك 0-1، وفاز الشرقية للدخان2-0 وعلى ميت خاقان 0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، وفاز على غزل شبين 5-2، وخسر من دمنهور 0-1، ومن الأوليمبي 1-2، وتغلب على منوف 1-0، وتعادل أمام سرس الليان 0-0، وأمام فاركو 0-0، وفاز على المالية 1-0. صفقات جمهورية شبين 1- أمير نعمان حارس سوهاج 2- محمد سعيد شيكا حارس فاركو (إعارة) 3- عمرو شعلان مدافع المنيا 4- عمرو زينهم ظهير أيسر المنيا 5- إسلام محمد مهاجم أسوان (إعارة) 6- حمد محمد ظهير أيمن أسوان 7- محمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة 8- محمد منصور مدافع الألومنيوم 9- محمد خالد جناح أيمن أبو قير 10- فتحي جمال جناح أيمن نادي منوف Advertisements 11- أحمد أمين لاعب وسط الشمس 12- فوفانا مهاجم إف سي مصر الأسبق 13- سيسية لاعب وسط فاركو الأسبق 14- إسلام جودة لاعب ميت خاقان مباريات جمهورية شبين في الدور الأول 1- بتروجت X جمهورية شبين

2- جمهورية شبين X الزرقا



3- القناة X جمهورية شبين



4- جمهورية شبين X الترسانة



5- كوكاكولا X جمهورية شبين



6- جمهورية شبين X منتخب السويس



7- النجوم X جمهورية شبين



8- جمهورية شبين X المريخ



9- جمهورية شبين X النصر



10- الداخلية X جمهورية شبين



11- جمهورية شبين X سيراميكا