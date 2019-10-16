رياضة | السر الحقيقي وراء تأجيل القمة.. محمد فضل يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السر الحقيقي وراء تأجيل القمة.. محمد فضل يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطلب من الجهات الأمنية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر لها السبت المقبل لموعد يحدد لاحقًا بناء على تعليمات الأمن.

وقال فضل في تعليقات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "القرار أمني بحت والحمد لله ولا الوحد متعلم عليه ولا محتاج يكذب".

وأضاف محمد فضل: "الناس بتحترم الشخص لصدقه ولسلوكه احنا متطوعين ودايما الأيام بتثبت الحقيقة".