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رياضة | تأكد غياب ثنائي ريال مدريد أمام مايوركا

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تأكد غياب الثنائي لوكا مودريتش وجاريث بيل لاعبا فريق ريال مدريد عن مواجهة الفريق الملكي في المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ويعاني الثنائي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.

وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا أن مودريتش وكروس يغيبان عن مواجهة مايوركا.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من "الليجا".

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