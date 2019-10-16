رياضة | تأكد غياب ثنائي ريال مدريد أمام مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكد غياب ثنائي ريال مدريد أمام مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب الثنائي لوكا مودريتش وجاريث بيل لاعبا فريق ريال مدريد عن مواجهة الفريق الملكي في المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ويعاني الثنائي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.

وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا أن مودريتش وكروس يغيبان عن مواجهة مايوركا.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".