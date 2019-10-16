رياضة | شبيه لمحمد صلاح في ليفربول من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبيه لمحمد صلاح في ليفربول من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على نشر صورة لشبيه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وظهرت صورة شبيه محمد صلاح على الحساب الرسمي للاتحاد الدولي "الفيفا" وهو المواطن المصري محمود أحمد الذي يعمل بمعلب آنفيلد المعقل لنادي ليفربول .

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وأضاف فيفا: "إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد".

وقال محمود أحمد :" أنا ومو صلاح من مصر ولدينا نفس الشعر ونفس الطول وكلانا نعمل في فريق ليفربول والفارق الذي بيني وبينه هو الراتب".