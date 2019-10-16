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رياضة | رسميا.. براءة نجم ريال مدريد للمشاركة في الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. براءة نجم للمشاركة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خبرًا سارًا قبل مواجهة غريمه التقليدي في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم ٢٦ من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة العاشرة من "الليجا".

وقامت محكمة التحكيم في إسبانيا بإزالة بطاقة صفراء من رصيد كاسيميرو والتي حصل عليها أمام فياريال، ليصبح في حوزته ٣ بطاقات.

وبالتالي لن يحرم اللاعب من مواجهة برشلونة في حالة حصوله على بطاقة صفراء أخرى في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ريال مايوركا بالجولة التاسعة من الليجا.

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