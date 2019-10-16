رياضة | أحمد شوبير يحذر من كارثة في الدوري: "الكمبيوتر هنج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يحذر من كارثة في الدوري: "الكمبيوتر هنج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تخوفه على مصير الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعة أن كثرة تأجيلات الدوري تعد شهادة براءة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لأنه كان يضطر للتأجيل في الدور الثاني من المسابقة وليس في الدور الأول وهو ما يهدد بكارثة حال الاستمرار بها.

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وأوضح شوبير أن عامر حسين اتهم بالمجاملات لكثرة التأجيلات لكن الوقت الحالي يثبت أنه كان بريئًا من كل هذا نظرًا لظروف البلد.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات أدخلت التكنولوجيا واستخدام الكمبيوتر لتحديد جدول الدوري لكن على ما يبدو أن "الكمبيوتر هنج" وتسبب في تأجيل المباريات.