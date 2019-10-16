رياضة | عاجل.. المقاولون العرب يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاولون العرب يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بناءً على التعليمات الأمنية، لتقوم بتقديم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب التي كان من المقرر أن تقام يوم ٢٣ من الشهر الجاري.

ورفض مسئولو ذئاب الجبل فكرة تقديم المباراة مطالبين اتحاد الكرة الالتزام بجدول المباريات الذي أعلن عنه وأعلنوا رفضهم التام لخوض اللقاء حتى لو كلفهم هذا الأمر الانسحاب من الدوري.

رفض مسئولو نادي المقاولون العرب مواجهة نادي الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد السلام بعدما قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتقديم المباراة.

قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دفع الكثير من الأندية لطلب تأجيل مباريات الجولة الرابعة للمساواة ويبدو وأن اتحاد الكرة مقبل على أزمة جديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من بداية البطولة المحلية لموسم 2019-2020.