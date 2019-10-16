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رياضة | مفاجأة مدوية في انتقال نيمار إلى برشلونة

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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية في قضية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة.

وكان نادي برشلونة قد أبدى رغبته في الميركاتو الصيفي الماضي في التعاقد مع نيمار وضمه لصفوفه، لكن المقابل المالي حال دون إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية :"أننيمار راهن على الذهاب إلى هذا الصيف، قبل أن يحاول مع البارسا، وتحدث شخصيا مع راموس، مارسيلو، كاسيميرو ومودريتش، من أجل مساعدته في ذلك".

وأضافت الصحيفة بأنه عندما فشل، غير وجهته للبارسا وطلب الانضمام للنادي الكتالوني.

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