رياضة | ماذا قال رياض محرز عن اكتساح منتخب الجزائر لكولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رياض محرز عن اكتساح منتخب الجزائر لكولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح منتخب الجزائر نظيره كولومبيا بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما على ملعب بيارو مورو في مدينة ليل الفرنسية وأحرز الأهداف الثلاثة بغداد بونجاح ورياض محرز "هدفين".

وتغنى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزية بثلاثية بلاده مؤكدًا أنه كان ينتظر مثل هذ اللقاءات القوية أمام منتخب يعد من ضمن أفضل المنتخبات على الساحة العالمية في الوقت الحالي.

وأشار صانع ألعاب مانشستر سيتي إلى أن الأجواء كانت مثالية بحضور 40 ألف مشجع ليشاهدوا أهداف مباراة الجزائر وكولومبيا مؤكدًا أنه كان يجب خروجهم سعداء بإهداء الفوز لهم والفخر لبلاده.

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وأضاف: الفوز على كولومبيا يعني لنا الكثير فنحن لا نستسلم أبدًا ونريد الاستمرار في تحقيق الانتصارات كما فعلناها بالفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 لأننا نعلم أن شبعنا سينتظر منا الكثير أيضًا".

وواصل رياض محرز تصريحاته: "اللعب في الأراضي الفرنسية كان جيدًا لأن معظم لاعبينا ترعرعوا هنا وأنا منهم فلقد كانت مباراة للتاريخ ولا يمكن أن ننسى هذا اليوم من تاريخنا".

كان منتخب الجزائر قد فاز بكأس الأمم الإفريقية في مصر للمرة الثانية في تاريخه وذلك قبل اكتساح كولومبيا في اللقاء الودي بثلاثية نظيفية في فرنسا وهو ما يعكس سيطرة الجزائريين في الفترة الأخيرة.