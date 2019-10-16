رياضة | جماهير الجزائر تحتفل في فرنسا بعد الفوز على كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الجزائر تحتفل في فرنسا بعد الفوز على كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الجماهير الجزائرية المتواجدة في فرنسا بفوز محاربي الصحراء على كولومبيا بثلاثية نظيفة في لقاء ودي بين المنتخبين.

افتتح المهاجم بغداد بونجاح النتيجة بهدف أول للجزائر في الدقيقة 15 ثم سجل رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 20 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 من الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الجزائر 3-0.

واحتفى الجمهور الجزائري بفوز منتخب بلاده بحماس كبير في شوارع فرنسا وخاصة في مدينة ليل والتي يتواجد بها عدد كبير من الجماهير. Advertisements وكانت المناسبة مواجهة ودية بين زملاء رياض محرز ومنتخب كولومبيا على ملعب "بيار موروا" قرب مدينة ليل، شمالي فرنسا حيث تقطن جالية جزائرية كبيرة. وخاض منتخب الجزائر المباراة الودية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويقدم المنتخب الجزائري مستوي جيد تحت قيادة مدربه جمال بالماضي خاصة بعدما حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر بالفوز على منتخب السنغال في اللقاء النهائي بهدف نظيف.