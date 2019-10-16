رياضة | برشلونة في رحلة الـ600 كليومتر.. "شلة" ميسي بالطائرة والمظاليم بالأتوبيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في رحلة الـ600 كليومتر.. "شلة" ميسي بالطائرة والمظاليم بالأتوبيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لقطع نحو 600 كيلومتر للسفر إلى إيبار يوم الجمعة استعدادًا لخوض مباراة بالدوري الإسباني أمام فريق المدينة يوم السبت لكنهم يصطدمون بأزمة إقليم كتالونيا التي أدت إلى اضطراب حركة السفر بمطار برشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن نجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه سيكون بإمكانهم السفر عبر رحلات "شارتر" إلى بلباو، ثم قطع مسافة نحو 40 كيلومترا إلى إيبار لكن باقي اللاعبين سيتحتم عليهم خوض رحلة قاسية باستقلال حافلة لمسافة 589 كيلومترا.

وتعرض مطار برشلونة إلى إغلاق جزئي، الثلاثاء، على خلفية اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة ضمن احتجاجات على حكم المحكمة العليا بسجن 9 من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.

وتحاول إدارة برشلونة دراسة الطريقة الأنسب للوصول إلى مدينة إيبار في إقليم الباسك، شمالي إسبانيا، بعد شكوك حول إمكانية استخدام مطار المدينة أو حتى محطات القطار، التي أغلقت بسبب الاحتجاجات.

Advertisements

أكدت الصحيفة أن الخيار المؤلم أمام لاعبي بطل الدوري الإسباني، هو استقلال الحافلة لمدة تصل إلى 7 ساعات، من أجل الوصول إلى إيبار.

وكانت آخر مرة اضطر فيها لاعبو برشلونة لاستخدام الحافلة عام 2010، في رحلة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب توقف حركة الطيران نتيجة ثورة بركان أيسلندا آنذاك، ووقتها تعرض الفريق لخسارة بنتيجة 1-3 من إنتر ميلان.

ويسعى برشلونة بكافة السبل إلى العودة من إيبار باستخدام الطائرة، حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة الأربعاء في التشيك أمام سلافيا براغا، بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.