رياضة | رسميا.. الأهلي يجلد عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يجلد عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل النادي الأهلي خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنظر في الشكوي المقدمة ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطني.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوي عبد الله السعيد وأهلي جدة في قضية واحدة ولكن تم رفض الشكوي من الفيفا حيث طلب الاتحاد الدولي فصل الشوكتين.

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وقام الأهلي بعد ذلك بفصل الشكوتين وتغيير الصيغة وهو ما تسبب في تأخر حصول القضية على دور في ترتيب القضايا المرفعة لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطلب الأهلي الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي وضعه الأهلي في عقد اللاعب مع أهلي جدة السعودي حال انضمامه لأي ناد في مصر.

وكان عبد الله السعيد قد انتقل من صفوف فريق الأهلي السعودي إلى بيراميدز ولكنه فسخ العقد قبل العودة إلى مصر.