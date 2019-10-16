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مورينيو يقترب من خلافة بوتشيتينو في توتنهام

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يعاني نادي توتنهام الإنجليزي، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، من سوء النتائج والأداء خلال بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم.

بوتشيتينو يقترب من الرحيل عن السبيرز

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بوتشيتينو، سوف يرحل عن توتنهام خلال الساعات القادمة، وخاصة بعد التراجع الكبير في الأداء من قبل النادي اللندني، وإحتلاله المركز التاسع في البريميرليج".

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وأكملت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن دانيل ليفي مالك السبيرز، يفكر في التوقيع مع جوزية مورينيو، لخلافة بوتشيتينو، خاصة في ظل طرح أسم المدرب الأرجنتيني لخلافة أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد.

وأوضحت بعض الشبكات أن هناك بعض الإتصالات ببن إدارة السبيرز وجوزية مورينيو، لمعرفة شروطة الخاصة للموافقة على قيادة الفريق.

يذكر أن توتنهام قد تلقى أكبر خسارة له هذا الموسم، أمام نادي بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين، في بطولة .

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