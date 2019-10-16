شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لبعثة الزمالك لكرة اليد في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت جماهير نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فى مطار القاهرة الدولي بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، المدير الفني، إلى مطار القاهرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت في الرأس الأخضر.
وحصد الزمالك لقب البطولة عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة (33-31)، ويعتبر هذا اللقب هو الـ 12 للزمالك على التوالى.
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