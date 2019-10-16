العنصرية الجماهيرية تتسبب في اغلاق استاد لاتسيو

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
عوقب لاتسيو بغلق أربعة مدرجات في استاده خلال مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تصرف عنصري من جمهور الفريق الايطالي خلال مواجهة ضد رين بدور المجموعات في وقت سابق هذا الشهر.
وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان إن لاتسيو سيضع بملعبه لافتة تحمل عبارة "لعبة متساوية" بجانب شعار اليويفا خلال مباراته أمام سيلتيك في السابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
كما سيدفع النادي الايطالي غرامة بقيمة 20 الف يورو (22088 دولارا) مع إيقاف تنفيذ حكم بخوض مباراة أخرى بدون جمهور بشرط عدم تكرار التصرفات العنصرية في غضون عام واحد.
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