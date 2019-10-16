شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ريشة الطائرة للسيدات يشارك في بطولة مصر الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) ‏يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري. ويضم المنتخب اللاعبات رنا أبو حربش وشذا صالح وشهد عبدالله وعزيزة نظمي.



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