شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر "قناع" مروان محسن لتحديد انتظام اللاعب بالتدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدي مروان محسن مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم وعلي هامش مران الفريق الجماعي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة مرتديا قناع الوجه لتجنب تعرضه لأي إصابات أو كدمات في الوجه.
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