شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر "قناع" مروان محسن لتحديد انتظام اللاعب بالتدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تحديد موعد وصول القناع الطبي لوجه مروان محسن مهاجم الفريق من أجل انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وفتح الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة في هذا المجال في إسبانيا من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بإستقدام القناع الطبي الذي سيرتديه اللاعب في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة في الوجه بعد إصابته أمام سموحة في الجولة الاولي من منافسات الدوري الممتاز.

ويؤدي مروان محسن مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم وعلي هامش مران الفريق الجماعي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة مرتديا قناع الوجه لتجنب تعرضه لأي إصابات أو كدمات في الوجه.