شكرا لقرائتكم المنياوى: الإسماعيلي يكثف جهوده لتدعيم مركزى الظهير الأيسر ورأس الحربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال المنياوى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو : " لدينا عجز واضح فى مركزى رأس الحربة والظهير الأيسر ونحاول البحث عن عناصر مميزة سواء داخل مصر أو خارجها لتدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة". أضاف مدير الكرة بالاسماعيلى: " همام طارق سيعود من العراق اليوم وينتظم فى التدريبات غداً ، بينما انتظم باهر المحمدى لاعب منتخب مصر وظهر بشكل مميز استعداداًَ لمواجهة حرس الحدود لتبدو صفوف الدراويش مكتملة باستنثناء الثنائى إبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق اللذان يغيبان عن اللقاء بفعل الإصابة". Advertisements تابع صبرى المنياوى: " ميودراج تجمعه علاقة حب كبيرة باللاعبين ويملك رؤية جيدة لسابق درايته الكبيرة بالفرق العربية أثناء فترات عمله السابقة". وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد . ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنياوى: الإسماعيلي يكثف جهوده لتدعيم مركزى الظهير الأيسر ورأس الحربة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.