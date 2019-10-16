شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطالب الأمن بحضور 10 آلاف مُشجع مباراة الجزيرة الاماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادي الاسماعيلي ، الجهات الأمنية حضور عشرة آلاف مُشجع لمباراة الفريق أمام الجزيرة الاماراتي المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونال الإسماعيلي بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلي بنى غازي الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.

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وبدأ الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني للفريق في جمع عدد من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة .

ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.