شكرا لقرائتكم غرائب وطرائف كأس مصر .. إلغاء مباراة بسبب شد عضلي لـ5 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة فى الدور التمهيدي لكأس مصر واقعة طريفة بعد إلغاء مباراة ميجا سبورت أمام نبروه لإصابة 5 لاعبين من فريق ميجا سبورت بشد عضلي فى اللقاء وعدم وجود إلا 11 لاعب فقط.

احتسب حكم اللقاء فوز نبروه باللقاء بعد إصابة لاعبى ميجا سبورت وتم إلغاء اللقاء بعد خوض نادي ميجا اللقاء بـ11 لاعب فقط من بداية اللقاء حتى نهايته .

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أكد أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا أن إلغاء المباراة رسالة لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات فى القسم الثالث و كأس مصر و إقامة مباراة يوم السبت ثم مباراة أخري يوم الثلاثاء وهذا يسبب إجهاد للاعبين خاصة أن اخر مباراة خاضها فرق القسم الثالث كانت فى 14 فبراير أي منذ 8 شهور.

تابع مجاهد أن أندية الدوري الممتاز لا تلعب مباريات كل 48 ساعة فكيف لأندية القسم الثالث أن تلعب مثل هذه اللقاءات ، مؤكداً أن هناك أكثر من غياب عن فريقه بسبب الإصابة إلى جانب انقطاع البعض الآخر من اللاعبين عن التدريبات وتم تقديم مذكرات رسمية ضدهم فى اتحاد الكرة.