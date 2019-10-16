شكرا لقرائتكم غرائب وطرائف كأس مصر .. إلغاء مباراة بسبب شد عضلي لـ5 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
احتسب حكم اللقاء فوز نبروه باللقاء بعد إصابة لاعبى ميجا سبورت وتم إلغاء اللقاء بعد خوض نادي ميجا اللقاء بـ11 لاعب فقط من بداية اللقاء حتى نهايته .
تابع مجاهد أن أندية الدوري الممتاز لا تلعب مباريات كل 48 ساعة فكيف لأندية القسم الثالث أن تلعب مثل هذه اللقاءات ، مؤكداً أن هناك أكثر من غياب عن فريقه بسبب الإصابة إلى جانب انقطاع البعض الآخر من اللاعبين عن التدريبات وتم تقديم مذكرات رسمية ضدهم فى اتحاد الكرة.
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