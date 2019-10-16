شكرا لقرائتكم إف سي مصر يتمسك بإقامة مباراة الجونة في موعدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الناصر محمد المدير الفني لإف سي مصر إنه يتمسك بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقا، رافضا محاولات فريق الجونة تأجيل المباراة، مضيفا انه يتمسك بكل المواعيد المعلنة لمباريات فريقه من جانب اتحاد الكرة.
على جانب آخر،عقد عبد الناصر محمد جلسة مع لاعبيه قبل مباراة الغد، طالبهم خلالها بنسيان مباراة الزمالك الماضية والتي حقق الفريق التعادل فيها بهدف لمثله، مؤكدا لهم أن الفريق يمتلك نقطتين فقط في جدول الدوري، وأن مباراة الزمالك أسفرت عن حصول الفريق علي نقطة واحدة فقط، وليست نهاية الدوري.
ويعلن عبد الناصر محمد قائمة فريقه لخوض مباراة الجونة غدا، عقب المران المسائي اليوم، وان كان الفريق يدخل المباراة دون غيابات مما يضع الجهاز الفني في حيرة قبل اعلان أسماء الـ 18 لاعبا الذين سيخوضوا مباراة الجونة.
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