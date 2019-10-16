شكرا لقرائتكم إسبانيا تنتزع ورقة التأهل إلى النهائيات بتعادل قاتل أمام السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بتعادله مع مضيفه السويدي 1-1 الثلاثاء في سولنا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وكانت السويد في طريقها إلى إلحاق الخسارة الأولى بإسبانيا في التصفيات عندما تقدمت بهدف لمهاجم كراسنودار الروسي ماركوس بيرغ (50)، لكن البديل رودريغو مورينو نجح في إدراك التعادل (90+2) لإسبانيا التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد ورومانيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها النرويج 1-1 أيضا.

وباتت إسبانيا سادس منتخب يبلغ النهائيات بعد بلجيكا وايطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا التي ضمنت تأهلها في الأيام الماضية.