شكرا لقرائتكم الحردان يقود البحرين إلى فوز ثمين على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز محمد الحردان هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود البحرين لفوز ثمين 1-صفر على إيران في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء.

وتراجعت إيران، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، للمركز الثالث برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات بعدما تلقت أول خسارة في التصفيات وتحتل هونغ كونغ المركز الرابع بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، بالتساوي مع كمبوديا التي خاضت أربع مباريات.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى سبع نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع العراق الذي سحق كمبوديا 4-صفر خارج الديار في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.