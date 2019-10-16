الإسماعيلى يخاطب الأمن لحضور 10 آلاف مشجع مباراة الجزيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو النادى الإسماعيلى من الجهات الأمنية حضور 10 آلاف مُشجع لمباراة الفريق أمام الجزيرة الإماراتى، المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.
وبدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق فى جمع عدد من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتى، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.
وفاز الدراويش فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة .
ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.
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