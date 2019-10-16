شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر وصول قناع مروان محسن من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تحديد موعد وصول القناع الطبى لوجه مروان محسن مهاجم الفريق من أجل انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.
وفتح الجهاز الطبى، خلال الساعات الماضية، خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة فى هذا المجال فى إسبانيا من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الطبى الذى سيرتديه اللاعب فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سموحة فى الجولة الاولى من منافسات الدورى الممتاز.
ويؤدى مروان محسن مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية فى الجيم وعلى هامش مران الفريق الجماعى، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة مرتديا قناع الوجه لتجنب تعرضه لأى إصابات أو كدمات فى الوجه.
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