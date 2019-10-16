شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر فيه العجايب.. إلغاء مباراة بسبب شد عضلى لـ5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة فى الدور التمهيدى لكأس مصر واقعة طريفة بعد إلغاء مباراة ميجا سبورت أمام نبروه لإصابة 5 لاعبين من فريق ميجا سبورت بشد عضلى فى اللقاء وعدم وجود إلا 11 لاعبا فقط.

احتسب حكم اللقاء فوز نبروه باللقاء بعد إصابة لاعبى ميجا سبورت، وتم إلغاء اللقاء بعد خوض نادى ميجا اللقاء بـ11 لاعبا فقط من بداية اللقاء حتى نهايته.

وأكد أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادى ميجا أن إلغاء المباراة رسالة لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات فى القسم الثالث وكأس مصر، وإقامة مباراة يوم السبت ثم مباراة أخرى يوم الثلاثاء، وهذا يسبب إجهادا للاعبين، خاصة أن آخر مباراة خاضها فرق القسم الثالث كانت فى 14 فبراير أى منذ 8 أشهر.

وتابع مجاهد أن أندية الدورى الممتاز لا تلعب مباريات كل 48 ساعة فكيف لأندية القسم الثالث أن تلعب مثل هذه اللقاءات، مؤكداً أن هناك أكثر من غياب عن فريقه بسبب الإصابة إلى جانب انقطاع البعض الآخر من اللاعبين عن التدريبات، وتم تقديم مذكرات رسمية ضدهم فى اتحاد الكرة.