شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: أجيرى لم يطلب التعاقد مع سلجادو فى الجهاز الفنى للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى، مدرب منتخب مصر السابق، أن الإسبانى ميشيل سلجادو لاعب ريال مدريد السابق، لم يكن له دور فعال مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر.
وقال رمزى، فى تصريحات تليفزيوينية، سألت أجيرى عن دور سلجادو، فأخبرنى أنه لم يطلب تواجده بالجهاز، مضيفاً "أجيرى قال أنا جيت لقيت سلجادو".
وتابع "أجيرى أخبر سلجادو أنه لم يكون متواجد على دكة الاحتياطى خلال كأس الأمم الأفريقية، بسبب العدد المحدد من الاتحاد الأفريقى"، مشيرا إلى أن سلجادو لم يكن له دور فى اختيار القائمة، وكان فقط يمنح خبرته للاعبين خلال التدريبات.
وأشار مدرب منتخب مصر السابق إلى أنه لم يكن مقتنعا بالقائمة التى اختارها خافيير أجيرى لخوض كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف رمزى "لم أكن موافق على بعض خيارات القائمة، لكن لم يكن من الصواب أن أعلن ذلك فى الإعلام"، مشيرا إلى أنه تواصل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأخبره بعدم اقتناعه بالقائمة، التى ستظلم بعض اللاعبين المستبعدين.
وأوضح رمزى "لم أتنصل من المسئولية فى التصريحات الإعلامية، بل قلت إننى مسئول مسئولية كاملة عن الكارثة التى حدثت، وأقول حتى الآن إننى مسئول عن جزء مما حدث"، معلقا "قد أكون تسرعت فى توقيت تصريحى برفضى قائمة أجيرى بعد الخروج من البطولة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر هانى رمزى: أجيرى لم يطلب التعاقد مع سلجادو فى الجهاز الفنى للفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.