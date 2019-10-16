شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: أجيرى لم يطلب التعاقد مع سلجادو فى الجهاز الفنى للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى، مدرب منتخب مصر السابق، أن الإسبانى ميشيل سلجادو لاعب ريال مدريد السابق، لم يكن له دور فعال مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر.

وقال رمزى، فى تصريحات تليفزيوينية، سألت أجيرى عن دور سلجادو، فأخبرنى أنه لم يطلب تواجده بالجهاز، مضيفاً "أجيرى قال أنا جيت لقيت سلجادو".

وتابع "أجيرى أخبر سلجادو أنه لم يكون متواجد على دكة الاحتياطى خلال كأس الأمم الأفريقية، بسبب العدد المحدد من الاتحاد الأفريقى"، مشيرا إلى أن سلجادو لم يكن له دور فى اختيار القائمة، وكان فقط يمنح خبرته للاعبين خلال التدريبات.

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