شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات يورو 2020: 6 منتخبات تتأهل رسميًا وصراع على 14 مقعدًا في الجولتين الأخيرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت، أمس الثلاثاء، فترة التوقف الدولي في الكرة الأوروبية، والتي شهدت لعب مباريات ضمن مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وضمنت 6 منتخبات التأهل بشكل رسمي قبل مرحلتين من نهاية التصفيات بعد أن تأكد احتلالها مركزا من المركزين الأول والثاني في مجموعاتها، وهى منتخبات: إيطاليا (المجموعة العاشرة)، بلجيكا (المجموعة التاسعة)، بولندا (المجموعة السابعة)، روسيا (المجموعة التاسعة)، أوكرانيا (المجموعة الثانية) وإسبانيا (المجموعة السادسة)، في حين سيمتد صراع المقاعد المؤهلة مباشرة لليورو (14) إلى الجولتين الأخيرتين في التوقف الدولي القادم في نوفمبر، بالإضافة لتحديد أسماء المنتخبات الـ8 الأخرى التي ستخوض ملحق التصفيات ليتأهل 4 منتخبات، تكمل عدد 24 منتخبا مشاركة في النسخة القادمة من اليورو.

وكان منتخبا إيطاليا وبلجيكا هما أول الصاعدين ليورو 2020 بعد حفاظهما على سجل انتصاراتهما بنسبة 100% عقب مرور 8 جولات في المجموعتين العاشرة والتاسعة.

ويعيش منتخب إيطاليا حالة فنية رائعة مع المدرب روبرتو مانشيني بعد أن فاز في آخر 9 مباريات رسمية بشكل متتال ليتمكن من معادلة الرقم القياسي التاريخي للأتزوري والمسجل خلال الفترة بين مايو 1938 ومارس 1939 تحت قيادة فيتوريو بوتزو.

واكتسح منتخب بلجيكا مجموعته قبل جولتين من النهاية محققًا 8 انتصارات، مسجلًا خلال هذه المباريات 30 هدفًا (متوسط أكثر من 3 أهداف في المباراة) ومستقبلًا هدفًا يتيمًا، ليكون أقوى خط هجوم وخط دفاع في التصفيات حتى هذه اللحظة.

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ورافق المنتخب الروسي منتخب الشياطين الحمر بعد أن حقق 7 انتصارات من 8 مباريات، لتكون مواجهة المنتخبين في الجولة القادمة هي ما ستحدد المتصدر النهائي للمجموعة التاسعة في التصفيات.

وفي المجموعة السابعة، ضمن المنتخب البولندي تأهله للنسخة القادمة من اليورو بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من 8 مباريات، محتلًا المركز الأول بفارق 3 نقاط عن منتخب النمسا (الثاني) و8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث، قبل جولتين من النهاية.

وتأهل منتخب بولندا لليورو للنسخة الرابعة على التوالي بعدما كان قد فشل في جميع نسخ التصفيات السابقة حتى نسخة 2008.

وفي المجموعة الثانية، فجر المنتخب الأوكراني المفاجأة الكبرى بضمانه التأهل كأول المجموعة على حساب حامل لقبي اليورو ودوري الأمم الأوروبية، البرتغال، بعد تغلبه عليه بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة التي جمعت بين المنتخبين، الاثنين الماضي.

وتأهل منتخب أوكرانيا من تصفيات دور المجموعات إلى اليورو بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخه، ليشارك في البطولة للمرة الثالثة بعد مشاركته في النسخة الأولى له (2012) كمضيف، وتأهل لثاني النسخ (2016) بعد الفوز على سلوفينيا في ملحق التصفيات.

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل رسميًا لليورو بعد إدراكه التعادل في الوقت بدل من الضائع ضد منتخب السويد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، مساء الأمس، في معقل الأخير، وانتهت بالتعادل 1-1، ليرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة قبل جولتين من النهاية بفارق 5 نقاط عن منتخب السويد و6 عن منتخب رومانيا (رومانيا والسويد يتواجهان في الجولة القادمة)، ليضمن منتخب إسبانيا وصوله للبطولة للنسخة السابعة على التوالي (بداية من نسخة 1996)، محققًا أفضل أرقامه على الإطلاق في بلوغ البطولة التي توج بلقبها أكثر من أي منتخب آخر (3).