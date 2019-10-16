شكوك حول مشاركة دي خيا مع مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أثيرت الشكوك حول مشاركة حارس المرمى ديفيد دي خيا ضمن صفوف مانشستر يونايتد في المباراة المرتقبة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر الاشتباه في تعرضه لإصابة في الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



وكان دي خيا قد اضطر للخروج من الملعب بعد مرور ساعة من بداية المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي 1 / 1 مساء أمس الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وقد بدا متأثرا بألام في الساق.

وعلى الجانب الآخر، عاد البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول، إلى التدريبات أمس الثلاثاء بعد التعافي من إصابة في عضلات الساق كان قد تعرض لها في بداية الموسم، وقد يشارك أساسيا في مباراة يوم الأحد.