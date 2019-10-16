إصابة عضلية لعملاق إسبانيا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا لاصابة بساقه اليمنى خلال تعادل بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء في ستوكهولم ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.



وقال مدربه روبرت مورينو "قال بين الشوطين إنه يريد المتابعة. تعرض لاصابة في عضلات المقرب. علينا تحديد مدى إصابته".

ومنيت شباك دي خيا (28 عاما) بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يتم استبداله بعد ساعة على انطلاق المواجهة بحارس تشلسي الانكليزي كيبا اريسابالاغا.

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وكان حارس مانشستر يونايتد الانكليزي قد تعرض لاصابة عضلية خلال صده إحدى الكرات في عملية الإحماء للمباراة التي ضمن المنتخب الاسباني تأهله على إثرها الى النهائيات القارية.

وبحال كانت إصابة حارس مرمى أتلتيكو مدريد الاسباني السابق جدية ستشكل ضربة قاسية لفريق "الشياطين الحمر" الذي يستضيف ليفربول متصدر الدوري الانكليزي الاحد في المرحلة التاسعة من الدوري المحلي. ويحتل يونايتد المركز الثاني عشر في الترتيب ولم يفز في مبارياته الثلاث الاخيرة.

وبحال غياب دي خيا عن مواجهة ليفربول، يتوقع أن يستبدله الارجنتيني سيرخو روميرو المشارك في يوروبا ليغ وكأس الرابطة المحلية.