أوروجواي تفلت من الهزيمة أمام بيرو في مباراة ودية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أفلت منتخب أوروجواي من الهزيمة أمام مضيفه منتخب بيرو وتعادل معه 1 / 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد بيرو الوطني مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش).



وكادت المباراة أن تنتهي بفوز بيرو بهدف سجله كريستوفر جونزاليس في الدقيقة 34 ، لكن منتخب أوروجواي خطف هدف التعادل قبل عشر دقائق من النهاية عن ريق داروين نونيز.

وعانى منتخب أوروجواي من النقص العددي في صفوفه، حيث طرد خوسيه مارتين كاسيريس في الدقيقة 26 .

وكان منتخب أوروجواي قد تغلب على بيرو 1 / صفر في مباراة ودية أخرى جمعت بينهما يوم السبت الماضي.