شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى العسكرى يواجه عمان الجمعة فى كأس العالم بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتقرر أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح بعد غداً الجمعة بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة في بمدينة وهان الصينية.
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