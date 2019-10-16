شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى العسكرى يواجه عمان الجمعة فى كأس العالم بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم والمقامة فى الصين بالفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى عن موعد مباراة منتخب مصر العسكرى مع نظيره العمانى بالجولة الثانية للبطولة. وتقرر أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح بعد غداً الجمعة بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة في بمدينة وهان الصينية. Advertisements وتعادل المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره اليونانى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، بافتتاحية مشوار الفريقين فى كأس العالم العسكرية. يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني اليوم ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الوطنى العسكرى يواجه عمان الجمعة فى كأس العالم بالصين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.