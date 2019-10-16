شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة علي طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بالسفر إلي جزر القمر بطائرة خاصة ، خاصة وأنه سيلعب مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلي جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر .

جاء موافقة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وطول رحلة السفر فى حالة الطيران العادي بسبب الترانزيت مما سيتسبب فى حالة من الأرهاق للاعبين ليتم الاستقرار فى نهاية الأمر على السفر بطائرة خاصة من القاهرة.

ويناقش حسام البدرى، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إمكانية إقامة مباراة ودية جديدة للمنتخب الوطنى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا قبل مواجهة كينيا يوم 14من نفس الشهر فى افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.