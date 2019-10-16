شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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