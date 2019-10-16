شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى يتعادل مع اليونان فى افتتاح المونديال بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودفع فارياس بثلاثة تغييرات هى عبد الرحمن زولا بدلا من اسلام سرى ، وكريم ممدوح بدلا من كريم طارق ، وأحمد كابوريا بدلا من عمرو السيسى .
وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب وغابت الخطورة على المرمى ليطلق الحكم البرازيلى صافرته معلناً انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.
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