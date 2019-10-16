شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى يتعادل مع اليونان فى افتتاح المونديال بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره اليونانى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم،الأربعاء، بإفتتاحية مشوار الفريقين فى كأس العالم العسكرية والمقامة بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى .

وانطلقت المباراة فى الحادية عشر صباحاً بتوقيت اليونان الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة وسط هطول شديد من الامطار بمدينة وهان بالصين .

وبدأ البرازيلى فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى المباراة بتشكيل مكوّن من : "محمد شعبان وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وعمرو جمال" .

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ودفع فارياس بثلاثة تغييرات هى عبد الرحمن زولا بدلا من اسلام سرى ، وكريم ممدوح بدلا من كريم طارق ، وأحمد كابوريا بدلا من عمرو السيسى .

وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب وغابت الخطورة على المرمى ليطلق الحكم البرازيلى صافرته معلناً انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.