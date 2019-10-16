مرتضى منصور يتهم الأهلي بتحريض كهربا على الهروب من الزمالك.. ويسخر من اللاعب: عايز تخلع ارفع «قضية خلع»

الموجز

شن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، هجوماً حاداً على لاعب الفريق السابق ولاعب لاعب أفيس البرتغالي، محمود كهربا، ومسئولي النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء أمس الثلاثاء، إن كهربا تقابل مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي ، مطالبا بمبلغ مالي محدد وهو ما رفضه النادي.

وتسائل "كيف اتفاوض مع لاعب هو بالأساس ملك نادي الزمالك، وعقده موثق وتوجد شكوى ضده وضد الأهلي لأنه حرض كهربا على الهروب".

وأكد مرتضى منصور على سلامة موقف الزمالك في قضية كهربا، موجها رسالة ساخرة للاعب: "لو عايز تخلع ارفع قضية خلع".

Advertisements

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، قد أكد في وقت سابق أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة، وأن كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات.

وأشار توفيق إلى أن ما تردد في وسائل الإعلام بشأن التعاقد الرسمي مع اللاعب محمود كهربا مجرد اجتهاد يسأل عنه صاحبه.

وأكد توفيق أن النادي الأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يقرر التفاوض والتعاقد مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية، والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب.

وأضاف: "ليس لنا أي علاقة باحترافه في البرتغال، الحديث عن الأمر مثل أمور عديدة سابقة كانت تخص مدرب الأهلي الجديد، كلها اجتهادات".

واختتم توفيق تصريحاته بالقول: "إذا أردنا التعاقد مع كهربا سيكون حديثنا مع ناديه البرتغالي، لا أعرف موقفه القانوني من الزمالك، ولذلك أتحدث عن فريقه الحالي".