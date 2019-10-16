طرائف كأس مصر.. 5 لاعبين يتعرضون لشد عضلي في وقت واحد والحكم يلغي المباراة

الموجز
دائماً ما تشهد مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر على مستوى الجمهورية مواقف وطرائف من النادر أن تحدث في ملاعب العالم.
وشهدت مباراة ميجا سبورت ونبروه، ضمن منتفسات الدور التمهيدي الاول من بطولة كأس مصر، موقفاً غريباً، حيث بعد أن انطلقت صافرة حكم المباراة معلنة عن بدء المباراة، حتى تعرض 5 لاعبين من فريق واحد لشد عضلي.
واللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بشد عضلي هم من فريق ميجا سبورت.
وضمت قائمة الفريق 11 لاعبا فقط قبل المباراة، ومع إصابة 5 لاعبين أصبح لا يوجد لديهم بدائل، وهو ما أجبر الحكم على إلغاء المباراة.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر على مستوى الجمهورية بين أندية دوري القسم الثالث والرابع.
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