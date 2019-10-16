شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا إقامتها السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقى الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري باستاد السلام.

ونستعرض جدول مباريات الأسبوع الرابع للدوري بعد التعديلات الأخيرة .. الخميس 17 أكتوبر

نادى مصر & الجونة .. 3 عصراً على ستاد الكلية الحربية

المصرى البورسعيدى & مصر المقاصة ..5.30 عصراً على ستاد الجيش بالسويس

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انبى & الانتاج الحربى ..5.30 عصراً على ستاد بتروسبورت

بيراميدز & سموحة .. 8.00 مساء على ستاد الدفاع الجوى

الجمعة 18 أكتوبر

الاتحاد السكندرى & وادى دجلة .. 5.30 عصراً على ستاد الإسكندرية

الغسماعيلى & حرس الحدود .. 8 مساء على ستاد الإسماعيلية

فيما تأجلت مباراة طلائع الجيش مع طنطا بسبب بطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى .