اخبار الرياضه

انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة عصر اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء ، الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة المحدد لها الفترة من 17 و حتى 20 أكتوبر بأحد الفنادق.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى للبطولة حضور مندوبى المنتخبات المشاركة من أجل إعطاء التعليمات الفنية النهائية للمنافسات.

وأعلن اتحاد الريشة الطائرة عن تأكد مشاركة 31 دولة في بطولة مصر الدولية باستاد القاهرة الدولي وهي كل من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - ايرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة المنافسة والخروج بشكل يليق بأسم مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة عصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا