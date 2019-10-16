شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء ، الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة المحدد لها الفترة من 17 و حتى 20 أكتوبر بأحد الفنادق.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى للبطولة حضور مندوبى المنتخبات المشاركة من أجل إعطاء التعليمات الفنية النهائية للمنافسات.

وأعلن اتحاد الريشة الطائرة عن تأكد مشاركة 31 دولة في بطولة مصر الدولية باستاد القاهرة الدولي وهي كل من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - ايرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة المنافسة والخروج بشكل يليق بأسم مصر.