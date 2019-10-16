شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بالسفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، خاصة أنه سيلعب مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلى جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

جاءت موافقة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وطول رحلة السفر فى حالة الطيران العادى بسبب الترانزيت، مما سيتسبب فى حالة من الإرهاق للاعبين ليتم الاستقرار فى نهاية الأمر على السفر بطائرة خاصة من القاهرة.

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ويناقش حسام البدرى، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إمكانية إقامة مباراة ودية جديدة للمنتخب الوطنى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا قبل مواجهة كينيا يوم 14من نفس الشهر فى افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.