شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى بطل الحلقة الأولى من مسلسل "زمن البدري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق النادى الأهلى فى خطف الأنظار فى أول مشاركة دولية له فى ظل تسجيله هدف فوز منتخب مصر على بتسوانا فى أول مهمة للجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى. وجاء نجاح تسجيل فتحى للهدف ليتصدر هاشتاج موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب إحرازه هدف الفراعنة الوحيد أمام بتسوانا. يبدو أن فتحى لاعب يمتلك العديد من الطموحات التى يسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة مع سواء على صعيد المنتخب أول النادى الأهلى لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات قوية. ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة على عريس المنتخب فى ودية بتسوانا بالصور التالية :

حمدى فتحى فى مران المنتخب Advertisements

حمدى فتحى 1

حمدى فتحى فى سيلفى

حمدى فتحى فى سيلفى محل الملابس

حمدى فتحى ملك السيلفى

حمدى فتحى

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